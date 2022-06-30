В Волгограде перекроют дорогу и изменят маршрут трамвая из-за ремонта переезда

Движение машин на пересечении Шекснинской и Исторической будет запрещено в субботу и воскресенье Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде вечером 1 июля начнется ремонт трамвайного переезда на пересечении улиц Исторической и Шекснинской в Дзержинском районе. Из-за работ на участке будет перекрыто движение для автомобилей. Переезд будет перекрыт 2 и 3 июля, рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии. Автомобилистов просят планировать маршруты в объезд. Также в выходные после 23.40 будет меняться маршрут трамвая №10. В позднее время в субботу и воскресенье трамваи будут ходить от «Детского центра» до остановки «Улица Хорошева».

В администрации города добавили, что МУП «Метроэлектротранс» будет ремонтировать трамвайный переезд на перекрестке улиц Исторической и Шекснинской в ночное время. Рабочие обновят рельсы, добавят щебня между ними, укрепят основание, уложат асфальт на подъезде к трамвайным путям.