Коммерсанты из Волгограда обманули фермеров на 9,5 миллиона рублей

Подозреваемые обманули фермеров на 9, 5 миллионов рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Центральный районный суд Волгограда передали уголовное дело в отношении трех волгоградцев. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, все они обвиняются в мошенничестве в составе организованной группы, в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Они действовали с марта по июль 2020 года. Мужчины числились руководителями коммерческих фирм. Они обзванивали фермеров и предлагали свои услуги по строительству ангаров. Цены предлагали приемлемые, поэтому 8 фермеров согласились. Строители выезжали на объект, заливали фундамент, брали предоплату на дальнейшее строительство и исчезали с деньгами в неизвестном направлении. Заявления на мошенников поступили из Воронежской, Саратовской, Рязанской, Тульской и Тамбовской областей.

Свою вину подозреваемые полностью признали. Теперь за преступление им предстоит ответить перед судом. Их могут осудить на 10 лет лишения свободы.