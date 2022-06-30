Волгоградская филармония покажет концерты под открытым небом

Посмотреть и послушать концерты можно будет в пойме Царицы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Этим летом жители и гости Волгограда впервые смогут посмотреть концерты Волгоградской филармонии под открытым небом. Записи прошедших с аншлагом программ будут транслировать на фасаде интерактивного музея «Россия - моя история» в пойме реки Царицы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в филармонии.

В июле 2022 года волгоградцы увидят три концерта. Трансляции будут по воскресеньям раз в две недели. Начало в 18.00. 2 июля горожан ждет «Нескучная классика» из мюзиклов и оперетт в исполнении ВАСО и солисток арт-проекта «Opera Drive» (Москва). 16 июля в виртуальном концертном зале прозвучит «Орган+Рок» от известного органиста Луки Гаделия и ансамбля «Странники». 30 июля в программе концерт оркестра русских народных инструментов имени Калинина, солистов филармонии и ансамбля Lunga Strada.