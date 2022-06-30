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Происшествия30 июня 2022 13:27

В Волгограде подрядчик при ремонте МФЦ украл 3,5 млн

Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура Кировского района Волгограда добилась возбуждения уголовного дела в отношении подрядчика, ремонтировавшего одно из МФЦ. В июле прошлого года компания заключила контракт, согласно которому за 17 миллионов рублей обязалась привести в порядок здание многофункционального центра. Однако директор пошел на мошенническую схему.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, установленные сплит-системы не соответствуют заявленным характеристикам. Фирма была обязана установить оборудование строго по конкурсной документации, однако сэкономила. В итоге сумма ущерба превысила 3,

- В настоящее время по материалам проверки прокуратуры Кировского района г. Волгограда возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - уточнили в прокуратуре.