В Волгоградской области подорожали чай, творог, хлеб, соль

За неделю в Волгоградской области подорожал хлеб и булочные изделия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Волгоградстата опубликовали новые данные по ценам на продукты в Волгоградской области. Мониторинг прилавков магазинов и рынков за неделю с 17 по 24 июня показал новое подорожание некоторых товаров. На 3,46% выросли ценники на мясные консервы детского питания. На 1,9% выросли цены на мороженую рыбу, на 2,7% - на творог, на 2,46% - на соль, на 2,12% - на чай. Стоимость хлеба и булочных изделий выросла на 1,26%.

При этом очень многие продукты стали дешевле в регионе. Самое резкое снижение цены показала капуста – на 23,23%, килограмм в среднем стоит теперь 40,13 рубля. Стали выгоднее и другие овощи: картофель подешевел на 7,56% (средняя цена за килограмм 58,78 рубля), лук – на 7,97%, свекла – на 7,56%, морковь - на 7,47%, помидоры – на 7,07%. Снизился ценник на 1,09% на говядину (средняя цена за килограмм 438,55 рубля), на 1,43% - на свинину (средняя цена за килограмм 313,98 рубля), на 1,36 – на колбасу. Подешевел на 4,66% сахар-песок, на 1,55% - вермишель, на 1,96% - овощные консервы для детского питания, на 3,44% - бананы, на 2,96% - яблоки, на 1,3% - водка.