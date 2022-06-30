Мошенницы украли у 90-летней волгоградки 10 тысяч евро и кутили на них в казино

Женщины устроили себе красивую жизнь в Краснодарском крае. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоград из Москвы доставили двух женщин. Их подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц. Они обманули пенсионерку и кутили на деньги бабушки в Краснодарском крае.

В июне этого года в полицию Волгограда обратилась 91-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей позвонила руководитель социальной службы и рассказала об обмене иностранной валюты на рубли, мол, это происходит по распоряжению государства. Бабушка призналась, что у нее есть в запасах 10 тысяч евро. Уже через полчаса в квартиру к пенсионерке пришла молодая женщина, забрала пакет с валютой и пообещала вернуться с рублями буквально через минут 10. Но так и не пришла.

Полиция сумела выяснить личности обманщиц. Одна из них была прописана в Пушкино, а вторая во Владимирской области. Задержали их на территории Московской области и привезли в Волгоград.

Следователи выяснили, что подруги с добычей направились в Краснодарский край. Там они просто эти деньги прогуляли: жили в дорогих отелях, ходили в рестораны, были завсегдатаями казино. Также купили авто премиум-класса, правда, вскоре его продали.

Судя по размаху красивой жизни, волгоградская пенсионерка не единственная жертва аферисток.

Всех, кто стал жертвой женщин на фото, просят позвонить по телефону дежурной части ГУ МВД по Волгоградской области 30-43-45, и дежурной части УВД Волгограда 93-01-11.