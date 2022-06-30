В Волгограде мусульманин судился с SUBWAY из-за свинины в сэндвиче

В сэндвиче оказалось запретное для мусульманина мясо. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде мусульманин выиграл суд у сети ресторанов быстрого питания SUBWAY, которая скрыла наличие свинины в сэндвиче с индейкой. Дзержинский районный суд вынес решение в пользу потребителя и взыскал с ООО «Восемь» компенсацию за моральный вред, расходы на юридические услуги и штраф в размере 50%, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Сумма, которую в итоге отсудил волгоградец, совсем небольшая. Но для него это было делом принципа. Будучи в Дзержинском районе, мужчина купил в SUBWAY сэндвичи с куриной грудкой и индейкой. Продавцы заверили покупателя, что в них содержится только это мясо. Но позже он узнал, что к индейке добавили свинину, что стало неприятным известием для мусульманина. Тогда мужчина пошел в Роспотребнадзор с жалобой на отсутствие полной и достоверной информации о реализуемой продукции.

Выездная проверка подтвердила факт нарушения закона «О защите прав потребителей». В меню ресторана не были указаны способ приготовления блюд и входящие в них основные ингредиенты, а также данные о весе, пищевой ценности и другие сведения. В итоге юридическое лицо привлекли к административной ответственности. Решение суда по гражданскому делу в пользу потребителя еще не вступило в силу и может быть обжаловано.