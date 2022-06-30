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Происшествия30 июня 2022 12:27

В Волгограде из окна выпал трехлетний ребенок

Бабушка не успела уследить за внуком
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Мальчик находится на лечении в больнице №7. Фото: Тат Гаспарян

Мальчик находится на лечении в больнице №7. Фото: Тат Гаспарян

ЧП произошло на улице Иркутская Ворошиловского района Волгограда. За трехлетним мальчиком 29 июня присматривала бабушка. Активный мальчишка крутился по квартире как волчок, а когда бабушка отвлеклась на свои дела, приставил стул к подоконнику, залез на него и уперся лбом в москитную сетку. Хлипкая конструкция не выержала веса мальчика, и ребенок упал вниз. Это был первый этаж. Мальчик заплакал и бабушка прибежала ему на помощь. Из-за того, что ребенок упал на бетон, он получил травмы. Приехавшая «скорая» увезла малыша в больницу № 7, где он сейчас и находится на лечении.

Известно, что семья благополучная, на учете не состоит. Полиция Волгограда выясняет обстоятельства происшествия.