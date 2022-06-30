В Волгоградской области ожидается понижение температуры воздуха до +5 градусов

В выходные жара отступит в Волгограде и области Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области жара решила немного сдать позиции и в ближайшие дни уступит понижению температуры. 2 июля волгоградцев ждет самая холодная ночь за лето. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, в ночь с пятницы на субботу по области будет +9...+14º, местами при прояснении до +5º. В Волгограде в ночные часы также будет очень свежо +8...+10º. И днем в субботу жары не ожидается, по региону +17...+22º, в областном центре +17...+19º.

Прогнозируются 2 июля кратковременные дожди, местами сильные с грозами. Порывы северо-западного ветра при грозах будут достигать 20-25 м/с.

1 июля в Волгограде и области осадков, в некоторых районах могут пройти небольшие дожди днем. В ночь на пятницу температура воздуха по области составит +11...+16º, днем +22...+27º. В Волгограде ночью +14...+16º, в дневные часы +25...+27º.