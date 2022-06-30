В Волгограде сирийцы устроили поножовщину: двое в больнице

Полиция возбудила уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 29 июня в одну из больниц Волгограда госпитализировали двух студентов из Сирии с ножевыми ранениями. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, поножовщина произошла в парке Чекистов в Ворошиловском районе в 00.55 часов. Конфликт произошел между тремя сирийцами. Что они не поделили – предстоит выяснить.

- Подозреваемый был задержан нарядом Росгвардии и доставлен в отдел полиции. Им оказался 19-летний сокурсник потерпевших. Установлено, что между молодыми людьми в парке произошел конфликт на бытовой почве, - уточнили в полиции.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ. Его могут взять под стражу на время расследования.