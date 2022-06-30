Больницы Волгоградской области оснащают цифровым оборудованием

Новый комплекс вскоре запустят в работу. Фото: АВО

Больницы Волгоградской области продолжают оснащать современным медоборудованием. Так пациенты Ленинской ЦРБ теперь смогут проходить обследование на цифровом рентгенодиагностическом комплексе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете здравоохранения.

Новый комплекс рентген-диагностики закупили по нацпроекту «Здравоохранение». Рассчитан он на три рабочих места, что увеличит скорость обследования. Помимо стандартных процедур, аппарат позволяет проводить исследования желудочно-кишечного тракта. При этом цифровое оборудование почти в полтора раза уменьшает лучевую нагрузку на пациента, а результаты передает в более высоком разрешении. Чтобы установить новое оборудование, в кабинете заменили проводку на более мощную.

Специалисты Ленинской ЦРБ уже прошли обучение и вскоре запустят новый рентген-аппарат в работу. Осталось получить заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы. Кроме того, в этом году в больнице появились два гастрофиброскопа, колонофиброскоп, кабинет для маммографии. Идет ремонт трех этажей поликлиники.