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Происшествия30 июня 2022 11:47

В больнице под Волгоградом нашли мужчину с перерезанным горлом

Врачи не смогли его спасти
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Врачи не смогли спасти пациента.

Врачи не смогли спасти пациента.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

57-летний пациент из Волгоградской области найден мертвым в больнице с перерезанным горлом. Трагедия произошла в Камышине. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе комитета здравоохранения, мужчина проходил лечение в хирургическом отделении. Врачи поставили ему серьезный диагноз.

- Обнаружен в 3.15 медицинским персоналом на обходе, до этого был осмотрен в ходе вечернего обхода. Неоднократно осматривался врачами, суицидальных наклонностей не наблюдалось, - уточнили в облздраве.

Медики пытались спасти пациента, но тот скончался от смертельного ранения. На место приехали сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка.