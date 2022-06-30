В больнице под Волгоградом нашли мужчину с перерезанным горлом

Врачи не смогли спасти пациента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

57-летний пациент из Волгоградской области найден мертвым в больнице с перерезанным горлом. Трагедия произошла в Камышине. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе комитета здравоохранения, мужчина проходил лечение в хирургическом отделении. Врачи поставили ему серьезный диагноз.

- Обнаружен в 3.15 медицинским персоналом на обходе, до этого был осмотрен в ходе вечернего обхода. Неоднократно осматривался врачами, суицидальных наклонностей не наблюдалось, - уточнили в облздраве.

Медики пытались спасти пациента, но тот скончался от смертельного ранения. На место приехали сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка.