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Общество30 июня 2022 11:30

Волгоградца оштрафовали на 15 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Мужчина выкрикивал лозунги перед военкомом
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мужчину наказали штрафом.

Мужчину наказали штрафом.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде 62-летнего Александра Съемщикова суд оштрафовал на 15 тысяч рублей за публичную дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Административное наказание мужчина получил за то, что из кабины «Камаза» выкрикивал в лицо военкому антироссийские лозунги, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона.

- В мае 2022 года Съемщиков из кабины автомобиля «Камаз» выкрикивал военному комиссару Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов, находящемуся в форменной одежде, лозунг «Слава Украине!», - рассказали в суде.

Суд признал действия волгоградца публичным подрывом доверия и дискредитацией действий ВС РФ в условиях специальной военной операции на Украине. Сам мужчина в этом уже раскаялся. Но он еще может обжаловать постановление суда.