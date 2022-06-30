Волгоградца оштрафовали на 15 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Мужчину наказали штрафом. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде 62-летнего Александра Съемщикова суд оштрафовал на 15 тысяч рублей за публичную дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Административное наказание мужчина получил за то, что из кабины «Камаза» выкрикивал в лицо военкому антироссийские лозунги, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона.

- В мае 2022 года Съемщиков из кабины автомобиля «Камаз» выкрикивал военному комиссару Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов, находящемуся в форменной одежде, лозунг «Слава Украине!», - рассказали в суде.

Суд признал действия волгоградца публичным подрывом доверия и дискредитацией действий ВС РФ в условиях специальной военной операции на Украине. Сам мужчина в этом уже раскаялся. Но он еще может обжаловать постановление суда.