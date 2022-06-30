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Общество30 июня 2022 11:02

10 орденов Мужества передали в Волгограде семьям погибших на Украине военных

Церемония прошла 30 июня в музее-панораме
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Это уже не первая подобная церемония в городе. Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»

Это уже не первая подобная церемония в городе. Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»

Семьям 10 военнослужащих из Волгоградской области, которые погибли в ходе военной спецоперации на Украине, 30 июня 2022 передали ордена Мужества. Церемония прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Вручали родным и близким награды их мужей и сыновей председатель Центральной конкурсной комиссии Минобороны РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский и военный комиссар региона полковник Андрей Летунов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике.

Список волгоградев, которые удостоены ордена Мужества посмертно, старшие сержанты Руслан Кахаев и Илья Котенко, сержант Ярослав Атарщиков, младший сержант Руслан Кильдиев и ефрейтор Юрий Рыбинский. А также рядовые Алексей Дмитриев, Валерий Баймышев, Сергей Феоктистов, Нурлан Татиев и Дмитрий Костарев. Торжественная церемония передачи воинских наград прошла в присутствии ветеранов и молодежи.