В Волгограде и Волжском выяснили, насколько развита гостиничная индустрия

Волгоград занял третье место по развитию гостиничной сферы среди мегаполисов России Фото: Екатерина СИМОХИНА

В российских крупных городах оценили развитие гостиничной инфраструктуры. Аналитики компании Marketing Logic учитывали насыщенность отелями и гостиницами, санаториями, домами отдыха. Оценивались города с населением от 250 тысяч жителей, также города-миллионники. В рейтинге оказались Волгоград и Волжский. Причем города Волгоградской области оказались в разных положениях. Волгоград среди мегаполисов занял 3-е место по развитию гостиничной индустрии, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на исследование.

В Волгограде приходится 1,7 отеля на 10 тысяч жителей. Больше среди городов-миллионников только в Ростове-на-Дону (2,4) и Казани (1,9). В общем рейтинге городов с населением от 250 тысяч человек Волгоград не попал в топ-15. Общий рейтинг уверенно возглавляет Сочи (более 24 гостиниц на 10 тысяч жителей), также топе Калининград (4,2), Петрозаводск (3), Якутск (2,6), Улан-Удэ (2,5).

Инфографика Marketing Logic

Волжский же оказался на дне рейтинга. Он в топ-15 городов с наименее развитой гостиничной инфраструктурой, где на 10 тысяч жителей приходится менее одного отеля. Причем в этом же числе и Москва.

- Нужно понимать, что в мегаполисах из-за большого количества его жителей практически невозможны двузначные средние значения концентрации отелей. Мы бы не хотели, чтобы наш рейтинг расстроил жителей и гостей городов, где значения ниже, скорее этот список – ориентир для развития туристических направлений внутри страны, - отметил управляющий партнер Marketing Logic Дмитрий Галкин.