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Туризм30 июня 2022 10:31

В Волгограде и Волжском выяснили, насколько развита гостиничная индустрия

Город-спутник занял одно из низших мест рейтинга, областной центр расположился высоко
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоград занял третье место по развитию гостиничной сферы среди мегаполисов России

Волгоград занял третье место по развитию гостиничной сферы среди мегаполисов России

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В российских крупных городах оценили развитие гостиничной инфраструктуры. Аналитики компании Marketing Logic учитывали насыщенность отелями и гостиницами, санаториями, домами отдыха. Оценивались города с населением от 250 тысяч жителей, также города-миллионники. В рейтинге оказались Волгоград и Волжский. Причем города Волгоградской области оказались в разных положениях. Волгоград среди мегаполисов занял 3-е место по развитию гостиничной индустрии, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на исследование.

В Волгограде приходится 1,7 отеля на 10 тысяч жителей. Больше среди городов-миллионников только в Ростове-на-Дону (2,4) и Казани (1,9). В общем рейтинге городов с населением от 250 тысяч человек Волгоград не попал в топ-15. Общий рейтинг уверенно возглавляет Сочи (более 24 гостиниц на 10 тысяч жителей), также топе Калининград (4,2), Петрозаводск (3), Якутск (2,6), Улан-Удэ (2,5).

Инфографика Marketing Logic

Инфографика Marketing Logic

Волжский же оказался на дне рейтинга. Он в топ-15 городов с наименее развитой гостиничной инфраструктурой, где на 10 тысяч жителей приходится менее одного отеля. Причем в этом же числе и Москва.

- Нужно понимать, что в мегаполисах из-за большого количества его жителей практически невозможны двузначные средние значения концентрации отелей. Мы бы не хотели, чтобы наш рейтинг расстроил жителей и гостей городов, где значения ниже, скорее этот список – ориентир для развития туристических направлений внутри страны, - отметил управляющий партнер Marketing Logic Дмитрий Галкин.