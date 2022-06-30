В «Ситиматик-Волгоград» закончили оформление витрин «Музея не мусора», посвящённых вторичным ресурсам

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В компании «Ситиматик-Волгоград» создано еще две витрины для корпоративного «Музея не мусора». Одна посвящена стеклу, вторая металлу, как наиболее востребованным для переработки вторичным материальным ресурсам (ВМР). Таким образом, в настоящее время экспозиция музея регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) состоит из пяти витрин. Напомним, ранее были оформлены витрины с другими видами ВМР – бумагой и пластиком, а также витрина с экспонатами, найденными на участке сортировки регоператора в Кировском районе Волгограда.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Новые витрины по аналогии с предыдущими рассказывают об истории и второй жизни стекла и металла, об их использовании, жизненных циклах, ценности как вторичного сырья, о процессе их переработки и получаемой при повторном производстве продукции. В витрине стекла интересным предметом является бутылка, подаренная заслуженным художником России Владиславом Ковалем. Узнав о создании «Музея не мусора», он подписал ее и преподнес в дар компании в качестве первого экспоната для витрины стекла. Что касается витрины металла, то в ней тоже есть свой уникальный экспонат – швейная машинка, найденная участниками одной из команд на экосоревнованиях «Чистые игры» в апреле прошлого года. Тогда они тоже передали ее в дар регоператору.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Сейчас все готовые витрины доступны для ознакомления посетителям офиса компании по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая 40, третий этаж. После завершения формирования музея вход по-прежнему будет свободным. В «Ситиматик-Волгоград» планируют, что площадка «Музея не мусора» станет центром экологического образования и просвещения в сфере обращения с ТКО, призванным популяризировать их раздельный сбор отходов (РСО). Для школьников и студентов здесь планируется проводить тематические экскурсионные программы и практические занятия с целью формирование экологического мышления и устойчивой привычки к РСО.