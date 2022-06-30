На юге Волгограда мужчина погиб при пожаре в камышах

Следователи выясняют обстоятельства трагедии. Фото: Кирилл ЧАЩИН

На юге Волгограда накануне загорелись камыши. Пламя почти подобралось к недострою на улице Николаевской, 6. Когда сотрудники МЧС потушили пожар в Красноармейском, на пепелище в 30 метрах от здания обнаружили обгоревшее тело мужчины. Его личность еще не установлена, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

- На вид погибшему в огне мужчине 45 - 55 лет, - рассказала представитель регионального следственного управления.

Признаков насильственной смерти на теле умершего не нашли. Сейчас следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшей трагедии.