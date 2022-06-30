Волгоградская область поможет подготовить школы в Станично-Луганском районе к новому учебному году

Представительство Волгоградской области поможет координировать действия по восстановлению республики. Фото: администрация Волгоградской области

Волгоградская область и республика ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве между нашим регионом и Станично-Луганским районом. Оно стало результатом поездки 28 июня делегации во главе с губернатором Андреем Бочаровым в Луганскую Народную Республику. Было принято решение о помощи в восстановлении региона, пострадавшего из-за боевых действий. В ЛНР уже открылось представительство региона для эффективной координации действий органов власти.

В первую очередь нужно заняться восстановлением систем жизнеобеспечения. Отремонтировать дороги, теплотрассы, водопровод и другие коммунальные системы. Также в приоритете подготовка школ к началу занятий 1 сентября. Многие здания частично разрушены после артобстрелов и авиаударов. В ближайшее время разработают трехлетний план по восстановлению района.

Волгоградские подрядчики уже трудятся на многих объектах в Станично-Луганском районе

- По итогам рабочей поездки в течение трех суток необходимо представить предложения по корректировке Плана первоочередных восстановительных работ на 2022 год и в целом утвердить План работ на 2022 год. Задача – завершить все эти ремонтно-восстановительные работы уже осенью текущего года, - поставил задачу губернатор Волгоградской области.