В Волгоградской области водоканал сливал неочищеннные стоки прямо в реку

Канализация без очистки уходила в землю и в речку. Фото: Росприроднадзор

Жители города Котово Волгоградской области жаловались на местный водоканал за загрязнение речки Малая Казанка много раз. От речки шел отвратительный запах. Дошло заявление и до Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Специалисты выехали на место, чтобы посмотреть ситуацию и взять пробы воды.

Они увидели, что из колодца канализации сточные воды идут прямиком на землю, а затем в реку. Сотрудники лаборатории взяли пробы сточной и природной воды. И сделали вывод: и в той, и в другой нашли превышение допустимых концентраций по магнию, натрию, меди, нефтепродуктам, сульфат-ионам.

В отношении МУП «Водоканал» возбудили административное расследование за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение. Также проверяли «МУП Водоканал» и в местной полиции. Материалы проверки поступили в Управление. По результатам расследования будет принято решение.