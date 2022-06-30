Группа «Сплин» выступит на ParkSeason Fest в Волгограде в 2022 году

Волгоградцы услышат Сплин уже этой осенью. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Оргкомитет фестиваля ParkSeason в Волгограде в очередной раз сообщил об изменениях в составе участников, которые будут выступать на «Волгоград Арене» 17 сентября 2022 года. После продолжительных переговоров решено, что волгоградцы услышат группу «Сплин» уже в этом году, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

- Фронтмен группы Александр Васильев и его команда музыкантов станут одними из хедлайнеров фестиваля 2022 года. Дополнительное соглашение к договору о выступлении уже подписано, - рассказали в оргкомитете.

После очередного переноса фестиваля, планировали, что «Сплин» вместе с Би-2 приедут в Волгоград в 2023 году. Но в итоге состав участников снова переиграли. В итоге 17 сентября 2022 года на «Волгоград Арене» выступят группы «Сплин» и КИНО, Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», Григорий Лепс, а также группы Bad Balance, «Кирпичи» и «В чём дело?». При этом купленные по 7 июня 2022 года билеты будут действительны для прохода на оба фестиваля – 17 сентября 2022 и 2 сентября 2023.