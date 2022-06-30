Две волгоградки получили срок за фиктивный брак с иностранцем

Суд вынес приговор. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Жуковский городской суд Московской области признал двух жительниц Волгоградской области виновными в организации незаконной миграции. Одна из них была «свахой» и за деньги подыскивала невест иностранцам, которые хотели остаться в столице. Другая согласилась на фиктивный брак, чтобы муж мог получить разрешение на временное проживание. Обе женщины получили условный срок, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области.

- Суд назначил каждой наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, - рассказали в ведомстве.

Вышли на волгоградок сотрудники регионального УФСБ в 2022 году. Оперативники выяснили, что 31-летняя жительница Волгоградской области искала незамужних землячек, которые были не прочь за деньги заключить фиктивный брак с находящимися в Москве иностранцами. 24-летняя жительница Камышина на такое предложение согласилась. «Сваха» за штамп о браке в паспорте получила от своего клиента более 50 тысяч рублей. В итоге обе женщины стали фигурантами уголовного дела. Приговор суда в силу еще не вступил.