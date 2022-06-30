В Волжском 10-летняя пассажирка маршрутки пострадала в ДТП

В Волжском столкнулись маршрутка и легковушка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 29 июня, в Волжском произошла авария с участием маршрутки №5ж. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, в «Газель» врезался «ВАЗ». Это случилось в 16.50 часов пересечении улиц Пионерской и Мира. 42-летний водитель легковушки ехал со стороны Дружбы в сторону Пушкина. На перекрестке работает светофор, но это не помогло избежать столкновения.

- В результате ДТП 10-летняя пассажирка автомашины «Газель» с травмами доставлена в медицинское учреждение, - уточнили в полиции.

По факту аварии проводится проверка.