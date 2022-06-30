Под Волгоградом директор кооператива украла у клиентов 1,3 млн

На женщину возбудили уголовное дело. Его уже передали в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Десять лет тюрьмы грозит 42-летней жительнице Кумылженского района Волгоградской области. Женщину подозревают в крупном мошенничестве. Будучи директором КПК, она украла у клиентов 1 миллион рублей. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД.

Полицейские выяснили, что женщина получала персональные данные от клиентов, но в кредитах им отказывала. Затем сама оформляла займы, частично их гасила, а остаток забирала себе.

- Ею было оформлено 52 фиктивных договора на сумму около 3,4 млн рублей. Часть средств основных кредитов, процентов и пеней была ею погашена посредством взятия новых займов и погашения старых. В результате сумма похищенных денежных средств составила 1,3 млн, - уточнили в полиции.

На женщину возбудили уголовное дело. Его уже передали в суд.