Образец договора управления МКД разработали в Волгоградской области

Заключая договор с УК, волгоградцы вскоре смогут воспользоваться типовым документом. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области депутаты облдумы, общественники и специалисты сферы ЖКХ разработали образец договора управления многоквартирным домом. Документ облегчит собственникам жилья диалог с управляющими организациями. Проект договора, который разрабатывали полгода, обсудили на «круглом столе» под председательством регионального координатора «Школы грамотного потребителя» Валентины Гречины, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном парламенте.

Многие волгоградцы договор управления со своей УК даже не видели, а если и читали, то не все в нем разобрались. Зачастую в документе просто дублируются статьи законов и кодексов, зато не прописаны важные для взаимодействия с коммунальщиками пункты. Типовой формы договора нет, чем и пользуются управкомпании.

- При составлении документа по многим позициям удалось отстоять интересы жильцов, - отмечает руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татьяна Текучева. - Это касается участия совета дома в проведении осенней и весенней оценки состояния общего имущества, контроля за расходованием средств, сохранения срока и способа доставки платежек и других вопросов. Из договора исключено часто навязываемое управляющими организациями собственное право на односторонний отказ от исполнения обязательств.

По мнению эксперта, собственники должны иметь возможность согласовать и условия договора, и стоимость услуг. Принципиально, что из формы договора убрали пункт, который позволяет УК выполнять работы только в пределах поступающих от собственников средств.

По мнению руководителя Управляющей компании ЖКХ города Волгограда Татьяны Першиной, договор управления чаще всего вызывает разногласия между жильцами и УК. Для каждого конкретного дома в нем должны быть свои нюансы. И в типовой договор управкомпании в любом случае будут вносить дополнения и корректировки. В целом же наличие типового документа упростит переговоры с жильцами.

Вскоре рекомендуемый типовой договор управления МКД можно будет скачать на сайтах ведомств. УК обещают взять его в работу.