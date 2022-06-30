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Происшествия30 июня 2022 6:46

В Волгограде мужчине дали реальный срок за долг по алиментам

Он принципиально не хотел платить бывшей жене
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Деньги бывшей жене мужчина отказывался платить принципиально.

Деньги бывшей жене мужчина отказывался платить принципиально.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Тракторозаводской районный суд вынес приговор в отношении жителя района. Ему дали реальный срок за то, что не платил алименты.

Когда мужчина развелся, его дочка осталась с бывшей женой. Ей он был обязан ежемесячно платить алименты, но волгоградец не стал этого делать из принципа. За неисполнение своих обязанностей мужчину приговорили к 20 часам обязательных работ. Но он просто проигнорировал решение суда. На работу устраиваться официально не стал, в службе занятости на учет не встал. То, что зарабатывал неофициально, тратил на себя, но не на ребенка. За несколько лет у него накопилось долга почти на 300 тысяч.

Тогда мужчину привлекли к суду. В зале задений он раскаялся свою вину признал и обещал помогать дочери. Но было уже поздно.

- Суд вынес решение: 4 месяца колонии поселения. Приговор с законную силу не вступил, волгоградец может его обжаловать, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградского областного суда.