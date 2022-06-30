В Волгограде мужчине дали реальный срок за долг по алиментам

Деньги бывшей жене мужчина отказывался платить принципиально. Фото: Иван ВИСЛОВ

Тракторозаводской районный суд вынес приговор в отношении жителя района. Ему дали реальный срок за то, что не платил алименты.

Когда мужчина развелся, его дочка осталась с бывшей женой. Ей он был обязан ежемесячно платить алименты, но волгоградец не стал этого делать из принципа. За неисполнение своих обязанностей мужчину приговорили к 20 часам обязательных работ. Но он просто проигнорировал решение суда. На работу устраиваться официально не стал, в службе занятости на учет не встал. То, что зарабатывал неофициально, тратил на себя, но не на ребенка. За несколько лет у него накопилось долга почти на 300 тысяч.

Тогда мужчину привлекли к суду. В зале задений он раскаялся свою вину признал и обещал помогать дочери. Но было уже поздно.

- Суд вынес решение: 4 месяца колонии поселения. Приговор с законную силу не вступил, волгоградец может его обжаловать, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградского областного суда.