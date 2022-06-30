В Волгограде сотрудницу облздрава осудили за взятки в крупном размере

Решение суда не вступило в законную силу Фото: Алексей ФОКИН

Ворошиловский районный суд Волгограда вынес приговор бывшей сотруднице комитета здравоохранения Волгоградской области за получение взяток в крупном размере за попустительство на службе. Светлана Колесникова с июня 2015 года по декабрь 2020 года получала деньги от экс-главного врача Центральной детской больницы Волжского Евгения Дергачева. Чтобы это выглядело легально, он фиктивно трудоустроил сотрудницу облздрава сначала экономистом, затем уборщицей. Так женщина получила порядка 800 тысяч рублей, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемых деяниях женщина не признала, - отметили в прокуратуре.

Суд наказал бывшую сотрудницу облздрава тюремным сроком на 7 лет в колонии общего режима. Также в течение трех лет она не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, а также выполнением функции представителя власти.

Женщину взяли под стражу в зале суда. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, Евгения Дергачева приговорили к тюремному заключению сроком на 1,5 года.