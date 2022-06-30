Прокуратура проконтролирует расследование гибели матери и двух девочек в Волгограде

На месте до ночи работали следователи и сотрудники прокуратуры. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Продолжается выяснение всех обстоятельств смерти 32-летней женщины и ее двух дочерей 29 июня на улице Исторической в Волгограде . Прокуратура Волгоградской области взяла под особый контроль ход расследования уголовного дела. На место происшествия выезжал зампрокурора региона Александр Чубыкин.

Сейчас пока известно немного. Вечером 29 июня волгоградка поднялась на 16 этаж высотки и скинула оттуда дочек 5 и 7 лет. А затем последовала за ними.

Известно, что семья на профилактическом учете не состояла, считалась благополучной. Жила также в Дзержинском районе на улице Шекснинская. Во двор по Исторической, 140 мать с девочками пришла на прогулку. Но потом по неизвестным пока причинам решилась на дикий и пока необъяснимый поступок.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти трех человек.