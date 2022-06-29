Совет молодежи и студентов займется подготовкой ко Дню города в Волгограде

После проведения молодежного фестиваля студентов решили подключить к подготовке к Дню города. Фото: администрация Волгоградской области.

Во время встречи волгоградского губернатора с молодежью, которая прошла 29 июня на теплоходе, прозвучало предложение создать региональный совет молодежи и студентов. Андрей Бочаров решил подключить молодые умы и таланты к разработке программы развития города на ближайшие 10 лет. Одно из первых заданий, которое поручили студентам и активистам постарше – заняться подготовкой и проведением Дня города в Волгограде.

Новый общественный институт, по задумке губернатора, нужен, чтобы многочисленные предложения и инициативы молодежи не потерялись, чтобы чиновники не похоронили их среди своих бумаг. К ним обещают прислушиваться при подготовке больших мероприятий, разработки концепций реконструкции и благоустройства парков и общественных пространств города.