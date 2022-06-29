Молодежный фестиваль в Волгограде станет ежегодным

Губернатор рассказал молодежи, как изменится Волгоград в ближайшие 6-7 лет. Фото: администрация Волгоградской области.

В среду днем волгоградский губернатор провел часть рабочего дня на теплоходе. Путешествие по Волге он посвятил разговору с волгоградской молодежью. Подвели итоги фестиваля #ТриЧетыре, обсудили планы на будущее. На прогулку с главой региона взяли активистов, которые занимались подготовкой масштабного мероприятия, прошедшего в Волгограде в минувшие выходные.

Для начала молодые люди выслушали планы губернатора, касающиеся развития Волгограда, его набережной и прогулочных зон. А потом приступили к обсуждению фестиваля. Губернатору и организаторам он так понравился, что решили проводить его ежегодно.

- Фестивалю быть, если вы поддержите, — сказал Андрей Бочаров. И заметил, что из-за большого количества участников на набережной было тесно. В следующем году фестиваль охватит несколько площадок, также его растянут по времени.