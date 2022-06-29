В Волжском после гибели подростка в аквапарке отправили в СИЗО третьего фигуранта дела

Суд арестовал третьего фигуранта уголовного дела Фото: Алексей ФОКИН

Волжский городской суд 29 июня избрал меру пресечения для еще одного фигуранта уголовного дела по факту гибели подростка в аквапарке «21 век». 32-летнего оператора комплекса Руслана Макулова поместили в СИЗО. Он будет находиться под стражей до 26 августа 2022 года, рассказали сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Ранее суд отправил в СИЗО двоих инструкторов-спасателей аквапарка «21 век», которым 19 лет и 21 год. На всех троих завели уголовное дело по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека». Может грозить арест и исполняющему обязанности директора аквапарка. А сам комплекс после трагедии продолжает работать в обычном режиме.

Напомним, 13-летний мальчик из Астрахани утонул в аквапарке Волжского 26 июня. Он решил прокатиться с горки, которая предназначена для взрослых. Папа ждал подростка, который не умел плавать, у спуска другого аттракциона. В итоге мальчишка провел под водой около шести минут, сначала его никто не видел. Когда его заметили, было уже поздно.