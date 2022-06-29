Большая часть рек Донского бассейна нуждается в расчистке

Большая часть обследованных рек нуждается в расчистке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

До конца 2022 года в Волгоградской области должны обследовать все реки Донского бассейна, чтобы составить список тех, что нуждаются в расчистке. На сегодня инвентаризацию уже прошли 18 участков 15 рек в шести муниципалитетах. Из них 16 необходимо расчищать, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды

Специалисты уже осмотрели реки Тишанка, Кумылга, Бузулук, Хопер, Цимла и другие. Внесли в реестр все нуждающиеся в расчистке участки, а также все дамбы, пересыпки и другие объекты, которые мешают свободному течению воды. Если обнаруживают несанкционированные преграды, то местным властям рекомендуют их ликвидировать.

В программу восстановления рек Донского бассейна по нацпроекту «Экология» уже вошли Иловля и Медведица, их начнут расчищать уже в этом году. До конца 2022-го также планируют завершить инвентаризацию всех 23 водных объектов и составить перечень участков рек, которые расчистят по федеральной программе в ближайшие годы.