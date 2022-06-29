В Волгограде 30 июня без электричества останется один район

В четверг в Волгограде свет отключат в Ворошиловском районе Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде плановое отключение электричества 30 июня затронет только один район. При этом коммунальные неудобства возникнут у жителей десятков домов, а также у дачников, потому как свет отключат еще в четырех садоводческих некоммерческих товариществах. Света не будет с полудня и почти до наступления на улице темноты. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения не будет в Ворошиловском районе.

С 12.00 до 20.00 обесточат ул. Семенова-Тян-Шанского, 22/9, 22/13, 22/19, 22/24, 22/26, 22/28, 22/29, 22/31, 22/33, 22/40, 44/115-44/133, 44/116, 44/120-44/136, 44/141, 44/142, 44/143, 44/144, 44/148, 44/155, 124, ул. Неждановой, 10д/78, 10д/112, 10д/116, 10д/118, 10д/126, 10д/133, 10к/19-10к/21, 10к/20-10к/26, 10к/29, 10к/31, 10к/32, 10к/34, 15, 26, 26/42, 78, 101, 103, ул. Вьюжную, 1, 2/31, 4, 9, 11, 14, 15, 74, 80, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 47-51, 52, 55-65, 66, 69, 70, 77, 78, 81, 82, 83, 95, 96-98, 101-113, 150, 151-154, СНТ Отдых, СНТ Победа, СНТ Волжанин, СНТ Дружба малая.