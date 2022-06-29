В Волгоградской области фермер заплатит 3,5 млн ущерба за лесной пожар

Пожар в лесу дорого обойдется фермеру. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Около 3,5 миллиона рублей заплатит фермер из Ольховского района, по вине которого два года назад сгорело 130 гектаров леса. Именно в такую сумму оценили ущерб от лесного пожара. Соответствующее решение накануне вынес Ольховский районный суд, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Крупный пожар в Ольховском лесничестве случился в июле 2020 года. С огнем боролись несколько дней, в итоге выгорело порядка 130 га леса. Позже выяснилось, что огонь на деревья перешел с поля, принадлежавшего фермеру. При этом аграрий не расчистил прилегающую к лесу полосу от мусора и сухостоя, не перепахал 10-метровую защитную полосу. Все это было его прямой обязанностью.

Так что помимо потери урожая в 2020-м, спустя два года фермеру придется выплатить государству 3,5 миллиона - за сгоревший лес и расходы на его тушение. Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.