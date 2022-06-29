Предприниматели пожаловались прокурору Волгоградской области на контролеров и приставов

Прокурор и бизнес-омбудсмен выслушали доводы 20 предпринимателей. Фото: Волгоградская областная прокуратура

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко вместе с бизнес-омбудсменом Ольгой Устиновой 29 июня 2022 года провели прием предпринимателей. В прокуратуру пришли 20 предпринимателей и их представителей. Чаще всего бизнесмены жаловались на действия контролеров из разных ведомств, правоохранителей и службы судебных приставов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

- Также представители бизнеса выражали несогласие отказом в предоставлении займов, - рассказала старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

Теперь прокуроры на местах рассмотрят поступившие обращения бизнесменов, прокурор области взял их на контроль.