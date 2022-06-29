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Общество29 июня 2022 13:26

В Волгоградской области в ночь на 30 июня будет +5 градусов

В последний день первого летнего месяца температура прогреется до +27
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Днем будет жарко - до 27 градусов.

Днем будет жарко - до 27 градусов.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Теплые дни и прохладные ночи – так заканчивается июнь 2022 в Волгоградской области. В последний день первого летнего месяца температура в темное время суток заметно опустится. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Гидрометцентре, 30 июня ночью будет +10...+15º, местами при прояснении всего +5º. Это касается северных районов. Днем же будет комфортно - до +22...+27º.

В Волгограде в четверг ночью обещают 12...+14º, днем +25...+27º. В области в этот день не ожидается осадков, но будет переменная облачность. Ветер северо-восточный с порывами до 6-11 м/с.

Волгоградцам напоминают, что в регионе начал действовать противопожарный режим. МЧС настоятельно рекомендует жителям соблюдать правила безопасности: не разжигать костры, не бросать окурки и стеклянные бутылки.