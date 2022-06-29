В Волгограде в сквере на площади Чекистов установят восьмиметровую скамью

Обновление сквера подходит к финалу. Фото: мэрия

В Ворошиловском районе Волгограда подходит к финалу обновление сквера на площади Чекистов. 29 июня 2022 года в вдоль пешеходных дорожек установили первые лавочки и урны с чугунными элементами. Еще одной новинкой на этом общественном пространстве станет восьмиметровая дугообразная скамья, которую установят на смотровой площадке, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Новые скамейки и урны для сквера сделали в том же стиле, что и те, что установили в прошлом году во время первого этапа работ. Сейчас подрядчик облицовывает плиткой новые лестницы, ведущие к кольцу скоростного трамвая. Тротуары уже выложили плиткой, высадили 1150 растений, в том числе ели и ивы, сделали поливочную систему, установили 13 садовых светильников и столько же видеокамер, при помощи которых будут следить за порядком. Вскоре дорожки здесь будут освещать 24 новых фонаря.