В Волгограде открылась выставка к 140-летию защитника Царицына Сергея Минина: фоторепортаж

В краеведческом музее открылась выставка, посвященная Сергею Минину Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградском областном краеведческом музее открылась выставка под названием «Золотая награда Реввоенсовета Республики» из цикла «Тайны музейных кладовых». Она посвящена известному революционеру, советскому государственному деятелю, публицисту Сергею Минину. Сегодня, 29 июня, отмечается 140 лет со дня его рождения. Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж с открытия выставки.

В фондах музея хранятся различные документы и вещи революционера Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В фондах хранятся личные вещи, документы и фотографии Сергея Минина. Все они представлены в экспозиции. Выставка рассказывает о жизненному пути государственного деятеля. А главным предметом экспозиции являются уникальные наградные швейцарские золотые часы Сергея Минина.

Главным предметом выставке являются швейцарские часы Сергея Минина Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Отметим, Сергей Минин родился в посаде Дубовка Саратовской губернии – ныне это город Дубовка Волгоградской области. В 1903 году начал заниматься революционной деятельностью. В феврале 1917-го возглавил РСДРП (б) Царицына, после Октябрьской революции был главой города, был организатором его обороны против белых войск. В 1920 году Сергей Минин стал членом 1-й Конной армии.