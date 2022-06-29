Круг подозреваемых в гибели 13-летнего мальчика в аквапарке Волжского расширился до четырех человек

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

Волгоградские следователи продолжают искать виновных в гибели 13-летнего подростка, утонувшего 26 июня в аквапарке "21 век". Ранее взяли под стражу двух инструкторов- спасателей, сегодня изберут меру пресечения для третьего подозреваемого.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, 32-летний оператор аквапарка был обязан следить за камерами видеонаблюдения. Мужчина пояснил, что в момент гибели ребенка отвлекся на мобильный телефон. Однако ему также грозит наказание за смерть подростка. Сегодня волжанину изберут меру пресечения.

В числе подозреваемых и 42-летний исполняющий директора аквапарка.

- А его обязанности входило в том числе организация работы персонала - инструкторов-спасателей и оператора. В отношении мужчины избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, - пояснили в пресс-службе волгоградского следкома. И добавили, что мужчина устроился на работу за 5 дней до трагедии.

Расследование уголовного дела продолжается.