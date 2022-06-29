В Волгоградской области сельского главу будут судить за фальсификацию документов

Мужчина игнорировал решение суда в течение почти пти лет. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В отношении 45-летнего главы сельского поселения в Котовском районе возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: фальсификация доказательств по административному делу и злостное неисполнение судебного решения.

Все началось в 2017 году, когда местный суд обязал администрацию сделать охранные зоны у скважин для воды. Срок дал год. Но даже предупреждения судебного пристава-исполнителя не заставили исполнить решения суда. Вплоть до 2021 года ничего на селе не изменилось. Администрацию поселения решили наказать за бездействие штрафом. А вот глава попытался избежать денежных трат. Он составил фиктивный документ

- В нем было обозначено, что он вносил предложения о необходимости выделения в бюджете денежных средств для исполнения решения суда, которые не были поддержаны членами Совета сельского поселения, - сообщили сайту Volgograd.kp.ru в СУ СК по Волгоградской области.

За подделку документа и за неисполнение судебного решения в течении пяти лет в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Кроме того, мужчина лишился своей должности.