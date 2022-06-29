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Общество29 июня 2022 10:40

Кассационный суд обязал чиновников в Волгоградской области убрать огромную свалку

В Светлоярском районе горы мусора заняли площадь 8 тысяч квадратных метров
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Чиновникам не удалось оспорить решение судов первой и второй инстанций

Чиновникам не удалось оспорить решение судов первой и второй инстанций

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области чиновников сельского поселения обязали ликвидировать огромную несанкционированную свалку. Четвертый кассационный суд поддержал требования природоохранного прокурора. В Райгородском сельском поселении Светлоярского района горы мусора заняли площадь более 8 тысяч квадратных метров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в межрайонной природоохранной прокуратуре Волгоградской области.

Ранее Светлоярский районный суд удовлетворил иск прокурора. Однако чиновники хотели обжаловать решение и дошли до кассационного суда. Но он не стал менять решения судов первой и второй инстанций. Администрация Райгородского сельского поселения должна убрать огромную несанкционированную свалку.