В Волгограде из-за поврежденного трубопровода затопило проспект Жукова

Порыв трубопровода произошел на западе Волгограда. Фото: Архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде дождей пока нет, но на одной из улиц образовался потоп. 29 июня двор многоквартирного дома №125 на проспекте Жукова затопило водой. Произошло это из-за порыва водопровода. Вода лилась на дорогу прямо из колонки. На место коммунальной аварии выехала ремонтная бригада, рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях водоснабжения».

Технологическое нарушение оказалось не крупным. Коммунальщики восстановили трубу к 13.00. Волгоградцам, к домам которых шел поврежденный трубопровод, не придется переплачивать за вытекшую на дорогу воду.

- Потери за излив воды на рельеф несет ресурсоснабжающая организация, жители платят только за тот ресурс, который прошел через внутридомовой прибор учета, - отметили в «Концессиях водоснабжения».

Напомним, вечером 26 июня жители двух районов Волгограда остались без воды из-за крупной аварии на улице 39-я Гвардейская. Порыв произошел на двух участках трубопровода, устранили его только на следующий день.