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Происшествия29 июня 2022 9:20

Волгоградским студентам-медикам ужесточили наказание за торговлю психотропами

Сергеев и Линник проведут 3 года в тюрьме вместо условного срока
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба облсуда.

Фото: пресс-служба облсуда.

Волгоградский облсуд ужесточил наказание для двух студентов-медиков, которые хотели заработать на торговле психотропными веществами. Ранее суд первой инстанции назначил Сергееву и его сообщнику Линнику 3 года условно, однако прокуратура добилась ужесточения наказания. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, молодые люди проведут ближайшие три годы в колонии общего режима.

Следователи выяснили, что в 2021 году Сергеев в интернете нашел «работодателя», который предложил ему зарабатывать на закладках запрещенных веществ. Тот втянул в это дело Линника. Полицейские задержали молодых людей с поличным.

Студентов взяли под стражу прямо в зале суда.