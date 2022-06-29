Волгоградским студентам-медикам ужесточили наказание за торговлю психотропами

Фото: пресс-служба облсуда.

Волгоградский облсуд ужесточил наказание для двух студентов-медиков, которые хотели заработать на торговле психотропными веществами. Ранее суд первой инстанции назначил Сергееву и его сообщнику Линнику 3 года условно, однако прокуратура добилась ужесточения наказания. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, молодые люди проведут ближайшие три годы в колонии общего режима.

Следователи выяснили, что в 2021 году Сергеев в интернете нашел «работодателя», который предложил ему зарабатывать на закладках запрещенных веществ. Тот втянул в это дело Линника. Полицейские задержали молодых людей с поличным.

Студентов взяли под стражу прямо в зале суда.