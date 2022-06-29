В Волгоградской области отремонтируют еще четыре поликлиники

Поликлиники обновят по губернаторской программе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области вскоре начнется ремонт в четырех поликлиниках Волгограда, Волжского и Калача-на-Дону. Обновят медучреждения по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Контракты с подрядчиками уже заключены, начались работы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете здравоохранения.

Строители уже начали демонтаж в поликлинике горбольницы №3 на улице Пушкина в Волжском. Ремонт здесь должны закончить в этом году. В здании заменят кровлю, инженерные коммуникации и обновят все помещения. Через несколько дней начнутся работы и в детской поликлинике №2 Волжского. Четырехэтажное здание на улице Оломоуцкой полностью отремонтируют за два года. Помимо прочего здесь укрепят фундамент и заменят все окна.

В Волгограде ремонта дождалась поликлиника детской больницы №1 на улице Воронкова. Здесь также полностью заменят все коммуникации и обновят помещения. Капитальный ремонт с заменой инженерных сетей будет и в двухэтажном здании поликлиники Калачевской ЦРБ.