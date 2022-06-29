Бывший мэр Волгограда Виталий Лихачев стал Почетным гражданином города

Виталий Лихачев стал "Почетным гражданином города-героя Волгограда" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На заседании Волгоградской городской думы 29 июня звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда» было присвоено бывшему мэру, а ныне депутату Государственной думы Виталию Лихачеву. Муниципальной награды он был удостоен за значительный вклад в социально-экономическое развитие Волгограда, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городского парламента.

Ранее с инициативой присвоить Виталию Лихачеву звание «Почетного гражданина города-героя Волгограда» выступил городской совет ветеранов. Она также была поддержана губернатором Андреем Бочаровым.

- За время работы в должности главы Волгограда Виталием Лихачевым при поддержке региональной власти была проделана огромная работа по развитию городской инфраструктуры, благоустройству, созданию современных городских общественных пространств, - отметили в городской думе.

Виталий Лихачев был мэром Волгограда с 2018 по 2021 год. Ранее, с 2016 года, он работал сини-менеджером города. По итогам сентябрьских выборов прошлого года стал депутатом Государственной думы.