В Волгограде в строящейся на улице Кузнецкой школе проводят коммуникации

В 2023 году в Волгограде откроют три новые школы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде продолжается строительство новой школы на улице Кузнецкой в Ворошиловском районе Волгограда. В будущем в учебное заведение пойдут тысяча детишек. Сейчас же подрядчик работает согласно проекту. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, рабочие установили 250 двухкамерных стеклопакетов. Это только половина от требуемого количества окон.

Помимо этого, специалисты проводят все необходимые коммуникации: монтируют системы отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Напомним, в новой школе будет все для комфортного обучения: классы, библиотека, столовая, разные мастерские и лаборатории. Также для активного времяпрепровождения построят спортивный городок.