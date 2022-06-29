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Общество29 июня 2022 8:43

В Волгограде в строящейся на улице Кузнецкой школе проводят коммуникации

Также рабочие поставили 250 окон
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В 2023 году в Волгограде откроют три новые школы.

В 2023 году в Волгограде откроют три новые школы.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде продолжается строительство новой школы на улице Кузнецкой в Ворошиловском районе Волгограда. В будущем в учебное заведение пойдут тысяча детишек. Сейчас же подрядчик работает согласно проекту. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, рабочие установили 250 двухкамерных стеклопакетов. Это только половина от требуемого количества окон.

Помимо этого, специалисты проводят все необходимые коммуникации: монтируют системы отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Напомним, в новой школе будет все для комфортного обучения: классы, библиотека, столовая, разные мастерские и лаборатории. Также для активного времяпрепровождения построят спортивный городок.