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Общество29 июня 2022 8:23

В Камышине показали последствия сильного града

Непогода повредила частные дома и огороды
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Град во вторник прошелся по Камышину. Фото: Архив "КП".

Град во вторник прошелся по Камышину. Фото: Архив "КП".

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Накануне волгоградцев предупреждали о непогоде, местами небесная канцелярия действительно бушевала. 28 июня сильный град обрушился на город Камышин Волгоградской области и близлежащие к нему населенные пункты. Град сопровождался ливнем и был очень крупного размера. Жители Камышина в социальных сетях поделились последствиями ненастья. Досталось как огородам дачникам, так и частным домам.

Так камышане опубликовали фотографии, на которых видно, как град побил пластиковые обшивки домов. Отмечается, что он шел стеной.

Напомним, МЧС предупреждало, что 28 и ночью 29 июня в Волгоградской области ухудшатся погодные условия. Прогнозировались ливни, град, грозы и штормовой ветер.