Дом продали, пса бросили: в Волгограде ищут дом метису корги

Фото: Приют "Лисена".

В приюте «Лисена» содержится 400 бездомных собак из Волгоградской области. каждому нужна семья. Но больше всех в любящих хозяевах нуждается совершенно очаровательный пес по кличке Пуф. Как рассказали volgograd.kp.ru зоозащитники, судьба у животного печальная. Сначала его бывшие хозяева из Новорогачинского района продали дом вместе с псом. Уехали и не вспомнили. Только вот новым владельцам такое приданое тоже не понравилось. В итоге собака оказалась в приюте.

- Он очень интеллигентный, добродушный, любит внимание, мирный и неагрессивный. Обработан, привит, кастрирован, здоров, молод, - обратились к волгоградцам волонтеры.

По всем вопросам обращаться в приют «Лисена».