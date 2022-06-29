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Дом. Семья29 июня 2022 8:08

Дом продали, пса бросили: в Волгограде ищут дом метису корги

Волонтеры рассказали о печальной судьбе собаки, которую не раз предавали
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Приют "Лисена".

Фото: Приют "Лисена".

В приюте «Лисена» содержится 400 бездомных собак из Волгоградской области. каждому нужна семья. Но больше всех в любящих хозяевах нуждается совершенно очаровательный пес по кличке Пуф. Как рассказали volgograd.kp.ru зоозащитники, судьба у животного печальная. Сначала его бывшие хозяева из Новорогачинского района продали дом вместе с псом. Уехали и не вспомнили. Только вот новым владельцам такое приданое тоже не понравилось. В итоге собака оказалась в приюте.

- Он очень интеллигентный, добродушный, любит внимание, мирный и неагрессивный. Обработан, привит, кастрирован, здоров, молод, - обратились к волгоградцам волонтеры.

По всем вопросам обращаться в приют «Лисена».