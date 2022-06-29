В Волгограде роддом №5 начнет принимать пациенток без коронавируса

Роддом заработает в плановом режиме уже в июле. Фото: облздрав

Волгоград постепенно возвращается к обычному режиму после разгула пандемии. Больницы, которые в пик заболеваемости работали инфекционными госпиталями, принимают пациентов без ковида. Следом за больницей №5 к плановому приему пациенток переходит и роддом №5. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в облзраве, после проведения дезинфекционных мероприятий родильный дом вернётся в штатный режим работы.

Медики обещают, что смогут помогать появляться на свет малышам уже с середины июля.

В случае, если у беременной пациентки обнаружат коронавирус, то ее повезут в инфекционное отделение на базе многопрофильного стационара больницы №7.

При негативном развитии сценария с COVID-19 больницам снова могут вернуть статус инфекционных госпиталей. Все оборудование, закупленное во время пандемии, оставляют при медучреждениях.