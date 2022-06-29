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Происшествия29 июня 2022 7:20

Под Волгоградом два «ВАЗа» столкнулись лоб в лоб: 2 человека в больнице

Автомобили не разъехались на дороге в селе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Киквидзенском районе накануне, 28 июня, 2 человека пострадали в ДТП. В селе Завязка возле дома №9 по улице Придорожной 28-летний водитель на «ВАЗ-21074» вырулил на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-21114», которым управлял 59-летний мужчина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Автомобили ударились лоб в лоб, после столкновения «ВАЗ-21114» отбросило с дороги.

В аварии травмы получили водитель «ВАЗ-21074» и 53-летняя пассажирка «ВАЗ-21114». Скорая помощь увезла их в больницу.