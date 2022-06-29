В Волгограде участники экстремистского сообщества готовили захват власти

ФСБ задержало нескольких экстремистов. Кадр оперативной съемки.

В Волгоградской области сотрудники полиции и ФСБ задержали участников экстремистского сообщества, которые готовили вооруженный захват власти. Возбуждены уголовные дела, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

- Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 статьи «организация экстремистского сообщества», - рассказали в ведомстве.

Как выяснили оперативники, на своих собраниях, члены созданной в регионе экстремистской группы обсуждали подготовку к насильственному захвату власти с применением оружия и легковоспламеняющихся смесей. Под удар могли попасть силовики, военные, транспорт, объекты социальной инфраструктуры.

Расследование продолжается. Силовики ищут других членов группировки.